CdS – Inter, come centravanti di scorta Inzaghi ha fatto due nomi

Non solo il sostituto di Lukaku: i nerazzurri cercano anche un altro rinforzo per il proprio reparto avanzato

Giornate febbrili in casa Inter: la trattativa con il Chelsea per la cessione di Lukaku prosegue, con la dirigenza interista che deve già pensare al possibile sostituto. Senza dimenticare che i nerazzurri cercano comunque un ulteriore rinforzo per il reparto avanzato. Secondo il Corriere dello Sport, Inzaghi avrebbe fatto due nomi: "Se Marotta e Ausilio compreranno Zapata, dovranno prendere l'altro attaccante spendendo poco. Sia che si tratti di un centravanti (Inzaghi stima sia Caicedo, che non rientra nei piani della Lazio, sia Petagna, che invece il Napoli non vuol far partire) sia una seconda punta (questa seconda opzione porterebbe a utilizzare a volte da "9" Martinez)".