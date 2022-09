Difesa Inter subisce troppo? ‘Colpa’ anche del centrocampo: pochi contrasti vinti, i numeri

"Analizzando i dati della Lega, l'Inter non ha nessuno tra i primi 15 recuperatori di palloni: in vetta c'è Ilic del Verona (57) e il primo dei nerazzurri è Skriniar (42), poi Dimarco (38) e solo dopo Brozovic (37) e Barella (34). Çalhanoglu è a quota 23, Mkhitaryan a 11... Capitolo contrasti: curiosamente sono 9 ciascuno per i tre "titolatissimi" di Inzaghi che a volte arrivano in ritardo sul pallone, neppure a contrasto con l'avversario di turno. Quanto a chilometri percorsi, Brozovic guarda tutta la Serie A dall'alto in basso (11,7 di media), Barella è fuori da primi 15, ma comunque su discreti livelli 10,8, più staccato Çalhanoglu (10). Se dunque a livello di gamba la crisi non è evidente, a quei tre manca qualcosa nella fase di riconquista e nell'interdizione. Riaverli al top senza il pallone tra i piedi aiuterebbe sicuramente la retroguardia a sentirsi meno sguarnita. In fase di possesso, invece, poco da dire visto che Brozo e Barella sono a quota 2 centri a testa in A, ma anche Çalhanoglu ha segnato. Peccato che il problema di Inzaghi in questo momento siano soprattutto le reti incassate".