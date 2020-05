CEO Lipsia: “Werner? Non sarà meno caro. Non venderemo mai un giocatore per…”

Oliver Mintzlaff, CEO del Lipsia, intervenuto ai microfoni di Sport Bild, ha parlato del futuro di Timo Werner, obiettivo di mercato dell’Inter, spiegando come per prelevarlo serva necessariamente il pagamento della clausola rescissoria di 60 milioni di euro: “Werner non sarà meno caro degli altri. Non vogliamo vendere un giocatore al di sotto di un valore specificato se ha un contratto per più di un anno. In generale, dobbiamo sempre porci la domanda: “Potrò sostituire un giocatore se lo vendo ad un prezzo inferiore rispetto al suo?”. Nello specifico, tuttavia, mi occupo di ciò solo quando ho i fatti sul tavolo”.