Lo chef Cerea: “Da sempre interista, quest’anno spero nel Triplete. Con Zhang…”

Intervistato da Tuttosport, Enrico Cerea, chef rinomato e tifoso interista, ha parlato così della partita contro l'Atalanta in programma stasera

«Sono da sempre interista, ma essendo anche di Bergamo, il mio cuore batte pure per l’Atalanta. Per chi tifo stasera? Amando entrambe le squadre, è come chiedere di scegliere tra la mamma e il papà. La partita sarà per me una sofferenza».