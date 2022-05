Cerruti: “Dybala, no Milan: l’unica è l’Inter in Italia. Chi merita lo scudetto”

Il noto giornalista Alberto Cerruti si è espresso così oggi sul futuro di Paulo Dybala e sulla corsa scudetto

A TMW Radio, il noto giornalista Alberto Cerruti si è espresso sul futuro di Paulo Dybala e sulla corsa scudetto: “Dybala? Sono un suo grande fan, ha sbagliato la Juve a non mettersi d'accordo per rinnovare. Avrebbe potuto dare un grande segnale anche lui riducendosi l'ingaggio. Mi auguro che rimanga in Italia, penso che l'unica possibilità sia l'Inter. Altrimenti perderemo un altro campione. Il Milan? Non credo, non vuole spendere tanto con gli ingaggi. Poi non sappiamo neanche quale sarà la nuova proprietà".