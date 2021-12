Cerruti: “Il gol di Sanchez spiega il primato dell’Inter e la differenza col Milan”

Le considerazioni del giornalista a proposito dei nerazzurri tornati in vetta grazie al poker rifilato al Cagliari

Alberto Cerruti, nel suo editoriale per la Gazzetta dello Sport di oggi, ha confrontato Inter e Milan. Nell'ultimo weekend di Serie A è arrivato il sorpasso dei nerazzurri sui rossoneri. Sottolinea così Cerruti: "La prima rete di Sanchez in campionato spiega indirettamente il nuovo primato dell’Inter, testimoniato non a caso da un secondo sorpasso, perché adesso sono 15 i nerazzurri che hanno segnato almeno un gol, uno in più dei rossoneri, proprio come i punti in classifica. È vero che quasi sempre lo scudetto va alla squadra che subisce meno gol, come è successo all’Inter l’anno scorso, e come era successo otto volte su nove all’ultima Juventus per rimanere al passato recente, ma a parte il fatto che fin qui i nerazzurri hanno incassato 4 reti meno dei rossoneri (15-19), la differenza più netta tra le due milanesi è nel rispettivo potenziale offensivo".