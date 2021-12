Cerruti: “Inzaghi può far vincere ancora l’Inter. Successione con Conte come Sacchi-Capello”

Il giornalista, intervenuto a Tmw Radio, ha parlato del lavoro di mister Inzaghi con l'Inter dopo l'addio di Conte

"Ho sempre considerato Inzaghi un grande allenatore, lo consideravo degno della Juve per il dopo Sarri. Come erede di Ancelotti vedo Ancelotti. La successione di Inzaghi a Conte mi sembra quasi come quello Sacchi-Capello al Milan. Può continuare a far vincere l'Inter".