Cerruti: “Mancini vive in un mondo tutto suo. La sua Nazionale sembra un albergo che…”

"Il problema è proprio l’atteggiamento del tecnico che sembra vivere nel suo mondo, perché ha già detto che vuole vincere il prossimo Mondiale, prima ancora di qualificarsi per quello e per il precedente europeo. La strada è ancora lunga, quindi, e non possono essere certamente queste amichevoli a favorire la crescita della squadra se ogni volta si fanno esperimenti convocando 30 giocatori, molti dei quali vanno e vengono e tornano a casa subito, proprio perché la Nazionale sembra un albergo con le porte girevoli in cui tutti entrano ed escono con grande facilità. La conferma è la taglia extralarge dell’Italia di Mancini che ha convocato 99 giocatori in quattro anni! L’ultimo colpo di tacco di Mancini, che vorrebbe stupire come quando giocava, è stata la convocazione del sedicenne Pafundi dell’Udinese, tra la sorpresa della stessa società friulana, subito all’esordio contro l’Albania, dopo aver assegnato la maglia numero 11, un tempo indossata dal mitico Gigi Riva, tuttora re dei goleador azzurri con 35 reti, allo sconosciuto Gnonto. Non è così che si ricostruisce una Nazionale competitiva, perché battere l’Albania serve soltanto per le statistiche, accarezzando record inutili sull’età dei nuovi azzurri, che si aggiungono al record ben più importante, e più grave, di avere fallito per la seconda volta consecutiva la qualificazione al Mondiale. E così al danno per questa ferita si aggiunge la beffa per l’infortunio di Tonali che fa tremare il Milan. Perché un conto è farsi male in una gara da tre punti e un altro uscire in barella in una inutile amichevole".