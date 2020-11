Cerruti: “Inter, senza scudetto sarà un fallimento. Ibra come Maradona nel Mondiale ’86”

Intervenuto nel corso della trasmissione ‘Maracanà’ su TMW Radio, il giornalista Alberto Cerruti ha espresso il suo parere sulla fuga del Milan in classifica e la lotta scudetto con l’Inter di Conte in corsa:

“Ci sono cinque motivi per cui il Milan può vincere lo Scudetto. Ibra ha un peso come solo Maradona nel Mondiale ’86. E poi il lavoro e i record di Pioli, poi l’assenza di pressioni, le difficoltà delle concorrenti e l’effetto sorpresa che c’è in certe stagioni. Se non succederà non sarà un fallimento, mentre lo sarebbe per Juve e Inter”.