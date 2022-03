Cerruti: “Stadio? Inter e Milan guardano solo al business, si poteva ristrutturare San Siro”

Ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Alberto Cerruti ha toccato alcuni temi caldi, tra cui gli sviluppi sul futuro stadio di Inter e Milan

"E' la stessa che c'è in tutta Italia. Come sempre ci sono dei conflitti d'interesse tra i club e i rispettivi comuni. San Siro si poteva ristrutturare come il Bernabeu, invece queste società con proprietà straniere vogliono il business e il nuovo stadio. E' un pasticcio all'italiana, il tempo passa e non succede niente. E sappiamo che le Olimpiadi Milano-Cortina la cerimonia inaugurale a San Siro. Rischiamo di non avere nè il nuovo stadio nè San Siro ristrutturato".