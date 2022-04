Cerruti (GdS): “Nella stagione dell’Inter c’è pure il segno lasciato da Zhang”

Alberto Cerruti, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha voluto rimarcare il ruolo importante di Steven Zhang

"Se in campo non vanno gli allenatori, figuriamoci i presidenti. La differenza la fanno e la faranno sempre i giocatori, come si è appena visto a Roma quando il gol di Tonali ha ricacciato l’Inter alle spalle del Milan. Ma se è vero che tutto serve in questa volata rossonerazzurra per lo scudetto, Handanovic e compagni ripartono con una spinta in più: quella di Steven Zhang, “il presidentino” come viene chiamato ad Appiano Gentile e dintorni. Il diminutivo è puramente affettuoso, legato soltanto alla sua giovane età e non certamente al ruolo, perché malgrado abbia soltanto 30 anni, compiuti il 21 dicembre scorso, il numero uno dell’Inter è un presidente vero, non di facciata come altri, e sempre più tifoso. Proprio le sue ultime frasi, pronunciate a Imola in occasione del Gran Premio di Formula uno, hanno dimostrato quanto Steven Zhang sia entrato nel mondo nerazzurro e di riflesso italiano, visto che ha accuratamente evitato di pronunciare la parola “scudetto”. «Chiudiamo gli occhi e continuiamo a spingere. Del risultato finale si parla soltanto quando è arrivato», si è limitato a dire con un sorrisetto furbo di chi ha imparato la lezione di scaramanzia appresa da Beppe Marotta, il primo sempre al suo fianco dell’affiatata squadra dirigenziale completata da Alessandro Antonello, Piero Ausilio e Javier Zanetti.