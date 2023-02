Cesar: “Porto? Tifo Inter, deve andare avanti. Inzaghi e Conceicao…”

Così l'ex calciatore: "Spero che l’Inter vada avanti, può farcela, anzi deve. In campionato purtroppo il Napoli è imprendibile"

Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, Cesar , ex centrocampista dell'Inter, ha parlato in vista della sfida di domani tra i nerazzurri e il Porto, i cui allenatori sono Simone Inzaghi e Sergio Conceicao, due suoi compagni alla Lazio.

Si intuiva già allora che i due sarebbe diventati tecnici di grande livello?

«Onestamente era difficile prevedere che diventassero allenatori di questo spessore. Magari lo potevi pensare di Simeone o Mihajlovic, mentre Simone e Sergio erano diversi. Però erano due ragazzi molto attenti a recepire le indicazioni dei grandi maestri che abbiamo avuto. Io non ho avuto la fortuna di avere Eriksson, ma Zoff, Zaccheroni e soprattutto Mancini ci hanno insegnato tanto. Per me Roberto è stato un mentore».