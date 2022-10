Cesari: “Dumfries? Non c’è certezza del tocco di mano. Calhanoglu da rosso”

Intervenuto ai microfoni di Canale 5, Graziano Cesari commenta così i casi da moviola di Inter-Barcellona: "Voto arbitro 5,5, troppi interventi del Var che non si vedono spesso. Il braccio sinistro di Ansu Fati interrompe e modifica la traiettoria del pallone, il fallo di mano porta all'annullamento del gol dell'1-1. Al 69' Calhanoglu rischia il rosso, per me era da rosso perché la gamba è alta e rischia di far male a Busquets. Dumfries? Dalle immagini che appiattiscono forse ha colpito di testa il giocatore del Barcellona. La certezza che la tocca Dumfries non c'è, senza certezze non si dà il rigore