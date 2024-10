Intervenuto negli studi di Pressing, Graziano Cesari , ex arbitro, ha commentato così gli episodi arbitrali più rilevanti della vittoria dell'Inter di ieri sera contro l'Empoli: "Il gol di Darmian è stato annullato perché dal 22/23 è cambiata la regola sul fallo di mano in attacco: diventa punibile solo con immediatezza tra infrazione e segnatura della rete e quando la mano dirige la traiettoria della palla.

In questa situazione ci sono tutte e due le componenti: il direttore di gara avrebbe dovuto annullare subito la rete senza il VAR, poteva fare molto meglio. Il rosso a Goglichidze? Marchetti è molto vicino e vede molto bene perché la posizione è perfetta: però non vede che il fallo comincia in un punto d'impatto molto alto, striscia sul polpaccio e finisce sulla caviglia. E' un fallo che si può vedere molto bene anche in campo".