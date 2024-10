Inter, infermeria pronta a svuotarsi: il punto su Calhanoglu e Acerbi

Archiviata la vittoria contro l'Empoli, per l'Inter non c'è tempo per festeggiare tre punti importanti in chiave corsa scudetto. Domenica i nerazzurri riceveranno a San Siro il Venezia che ieri si è imposto per 3-2 contro l'Udinese. L’infermeria dell’Inter è pronta a svuotarsi giusto in tempo, anche perché si avvicina una coppia di partite ad alto rischio tra Champions e A.