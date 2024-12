Graziano Cesari, ex arbitro, ha commentato così l'evidente calcio di rigore non concesso sabato pomeriggio a favore del Cagliari e contro l'Atalanta

Intervenuto in diretta a Pressing, Graziano Cesari , ex arbitro, ha commentato così l'evidente calcio di rigore non concesso sabato pomeriggio a favore del Cagliari e contro l'Atalanta: "E' stato l'errore più grossolano del weekend calcistico, Pairetto a mio parere non ha giudicato assolutamente bene quella situazione.

L'intervento in scivolata di Kossounou è un intervento estremo: ricordiamo che se c'è anche un rimbalzo precedente al tocco di braccio, questo non sana più il tocco. Il braccio destro del numero 5 dell'Atalanta è altissimo. Il VAR dov'era? Non si sa. Ma guarda l'assistente Gazzelli: è lì vicinissimo e non interviene assolutamente in aiuto del direttore di gara. Il VAR l'ha combinata grossissima a mio parere, almeno chiamalo a vederlo. Il braccio parte alto ben prima e non si può fare".