"Vero che c'è stato un contatto precedente con la gamba ma non è sempre dirimente questo, il braccio è molto alto, completamente fuori controllo e fa muro, tanto è vero che devia il pallone che sarebbe stato diretto verso l'area di rigore. Questo non conta ai fini della punibilità, a mio parere questo è un tocco di mano punibile perché il braccio è fin da subito molto alto e solo in un secondo momento si abbassa verso il resto del corpo. Hanno deciso per la non punibilità, non mi trova d'accordo"