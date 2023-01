Cesari: “Arbitro Maresca molto bravo, non si è fatto intimidire: ecco il voto”

In studio a Sportmediaset, l’ex arbitro Graziano Cesari ha parlato così degli episodi da moviola della Supercoppa Italiana tra Milan e Inter

"Maresca è stato molto bravo, non si è mai fatto intimidire. Una direzione di gara oculata, aiutato sicuramente dai giocatori. Il voto è 7+ per come ha arbitrato la Supercoppa".