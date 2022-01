Moviola Inter-Lazio, Cesari: “Dubbi sul fallo di Zaccagni su Barella. Per me…”

Intervenuto nel corso del programma 'Pressing', Cesari analizza la direzione arbitrale di Pairetto in Inter-Lazio

Intervenuto nel corso del programma 'Pressing', Graziano Cesari analizza la direzione arbitrale di Pairetto in Inter-Lazio. Questa l'analisi dell'ex arbitro: "Il Var Aureliano è stato il grande protagonista e ha aiutato tantissimo Pairetto. Zaccagni su Barella una bella grattuggiata, Zaccagni non fa un bell'intervento. Forse siamo più sul rosso che giallo. Io ho i miei dubbi sul fallo di Zaccagni, lì il Var poteva intervenire. Il cartellino rosso su Zaccagni non faceva una piega per me".