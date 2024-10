Intervenuto negli studi di Pressing, Graziano Cesari , ex arbitro, ha analizzato gli episodi arbitrali più rilevanti del pareggio di ieri tra Inter e Juventus: "Guida è il mio vincitore della partita, il suo arbitraggio è stato eccellente: grande credibilità e correttezza dei giocatori in campo, che hanno accettato le sue decisioni.

Sul primo rigore per l'Inter è piazzato benissimo: Danilo colpisce Thuram con un calcio e Guida non ha nessuna esitazione. Molti mi hanno chiesto perché non ha dato il giallo: non è un'imprudenza ma solo mancanza di attenzione, quindi negligenza. Rigore incontestabile e solare. Anche il secondo è assolutamente solare: anche qui c'è negligenza di Kalulu su Dumfries, perfetto anche qui Guida".