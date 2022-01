Moviola Inter-Juve, Cesari: “Rigore Inter netto. Barella-Chiellini? E’ fallo dell’interista”

Arbitraggio molto discusso, quello di Doveri nella finale della Supercoppa tra Inter e Juventus. A protestare è stata soprattutto l'Inter

CONTATTO BARELLA-CHIELLINI - "Doveri non è in posizione privilegiata per giudicare, il check col VAR dura pochissimo. C'è la scarpetta di Barella che pesta quella di Chiellini, che successivamente lo urta col ginocchio. Se Doveri avesse visto quelle immagini avrebbe concesso un calcio di punizione per la Juventus".