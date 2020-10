Cesari: “Ingenuità clamorosa di Vidal. Mani Kramer? Niente penalty. Il 2-1 ‘Gladbach…”

Intervenuto a Mediaset, Graziano Cesari ha commentato così gli episodi arbitrali in Inter-Borussia Monchengladbach:

“Primo episodio è il rigore per il Gladbach: ingenuità clamorosa di Vidal, il suo piede destro impatta quello sinistro di Thuram. Si poteva tranquillamente evitare, proprio per un giocatore così esperto come Vidal”.

MANO DI KRAMER – “Ammonizione corretta per Handanovic sul ribaltamento dell’azione, il movimento del braccio di Kramer è congruo e non è da calcio di rigore”.

GOL GLADBACH – “Si tratta di un’azione da decifrare: da valutare il tocco di Plea, l’attaccante del Gladbach è in gioco e quindi il gol è regolare”.