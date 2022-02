Cesari: “Nessun fallo di Vidal su Sergio Oliveira: 2-0 Inter perfettamente regolare”

Intervenuto a Mediaset nel post-partita, l'ex arbitro Graziano Cesari ha giudicato assolutamente regolare il gol di Sanchez

"Sergio Oliveira si accorge di aver controllato male la palla che non è più in suo possesso e cerca l'appoggio su Vidal che è bravissimo a non darglielo. L'intervento di Vidal non è falloso, è pulito e il gol è assolutamente regolare".