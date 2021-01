EDICOLA CDS – Inter, fase cruciale per la cessione del club: oggi CdA straordinario

“Marotta, la conferma”. È questo il titolo in prima pagina sul Corriere dello Sport in edicola giovedì 14 gennaio 2021. “Zhang valuta le opportunità. Il fondo esamina i conti dell’Inter. La cessione del club entra in una fase cruciale: oggi CdA straordinario”, commenta poi il quotidiano. “L’ad nerazzurro ammette per la prima volta la trattativa. Bc Partners avvia la ‘due diligence’ sul bilancio della società”. Spazio poi anche alla vittoria contro la Fiorentina: “Ci pensa Lukaku, Fiorentina beffata. Romelu risolve la gara al 119′. Vidal e Kouame a segno nei tempi regolamentari (1-1). Ai quarti derby col Milan. Conte: ‘Energia per la Juve”.