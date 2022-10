Cessione Inter, GdS: “Con 1,2 mld, Zhang farebbe minusvalenza tenuto conto che…”

La Gazzetta dello Sport, parlando di cessione, ha confermato che la richiesta minima di Zhang è di 1,2 mld di euro, cifra che tuttavia non evita una minusvalenza per Suning :

"Sarebbe più giusto dire che Zhang non può scendere, nella valutazione. Perché, al netto del prestito Oaktree (300 milioni interessi compresi) e del bond rifinanziato fino al 2027 da 415 milioni di euro, vorrebbe dire ricavare dalla cessione dell’Inter molto meno di quanto investito nel club, conteggio da circa 650 milioni di euro (anche qui, al netto delle sponsorizzazioni dirette e indirette arrivate dalla Cina). Per intendersi: nel migliore dei mondi, ovvero di un mondo ideale senza essere incappati in una pandemia, la valutazione minima dell’Inter sarebbe ancora maggiore. Perché già con 1,2 miliardi di euro Zhang andrebbe incontro a una minusvalenza, considerando che l’eventuale futuro compratore dovrà pure liquidare il fondo LionRock, che detiene ancora il 31,05% del club nerazzurro".