Inter, nuovo affare col Chelsea? I Blues aprono al prestito per Chalobah

"Il club nerazzurro continua a cercare la miglior soluzione a costo zero (o poco più) per completare il reparto difensivo e il nome nuovo è quello del 23enne inglese Trevoh Chalobah del Chelsea, club con cui i nerazzurri hanno già completato le operazioni Lukaku e Casedei (oltre ai rumors suddetti su Dumfries). Il giocatore, l'anno scorso ha giocato spesso da centrale di destra della difesa a tre, ma attualmente è chiuso e il Chelsea potrebbe essere disponibile al prestito. Formula che cerca l'Inter e che non può percorrere per Akanji che il Borussia Dortmund continua a valutare almeno 15 milioni nonostante il contratto in scadenza nel 2023. Sullo sfondo rimane Acerbi , soluzione da ultimi giorni di mercato con Lotito che starebbe iniziando a pensare di liberare il centrale in prestito", si legge su Tuttosport.