Champions League, Bayern Monaco eliminato: il Villarreal vola in semifinale

Clamorosa eliminazione dei bavaresi, a cui non basta il gol di Lewandowski: 1-1 il finale, Chukwueze eroe per gli spagnoli

Clamoroso a Monaco di Baviera: il Villarreal elimina il Bayern ed è la prima semifinalista della Champions League 2021/22. I campioni di Germania, dopo la sconfitta per 1-0 dell'andata, non vanno oltre l'1-1 casalingo e dicono addio ai sogni europei. Dopo aver chiuso il primo tempo sullo 0-0, il gol a inizio ripresa di Lewandowski sembra essere il preludio al passaggio del turno per la formazione di Nagelsmann, ma una rete allo scadere di Chukwueze regala la qualificazione al Submarino Amarillo.