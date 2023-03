Champions, Brambati: “Inter? Arrivare in finale è difficile. Inzaghi bravissimo, ma…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Brambati ha commentato il sorteggio dei quarti di finale di Champions League . "Il tennis insegna che valgono le teste di serie. Da un certo punto nel tabellone devono esserci delle teste di serie, date dal ranking o dal risultato dell'ultima edizione. Vedere due squadre che hanno speso tantissimi soldi scontrarsi ai quarti non è logico. Ma lo dico anche per bellezza del torneo, ora, poi così vedrai almeno un'italiana a casa e il derby perde fascino perché è uno scontro che vediamo già in campionato".

"L'Inter? Arrivare in finale è comunque difficile. E' un bravissimo allenatore Inzaghi ma a febbraio essere già fuori dal giro Scudetto con questa squadra è un'aggravante. Per me Inzaghi è un buon allenatore, deve fare uno step in avanti, soprattutto a livello comunicativo. Comunica per me sé e non per l'Inter".