Champions, Caressa: “Passaggio turno? Per Inter e Juve stesse probabilità di passare“

Girone di ferro per l'Inter che sfiderà Bayern Monaco, Barcellona e Viktoria Plzen. Secondo Fabio Caressa, però, i nerazzurri non partono così battuti tanto che il telecronista e conduttore Sky dà il 60% di possibilità di passaggio del turno ai nerazzurri. Il Bayern, invece, ha il 70% di probabilità, il Barcellona il 65% mentre il Plzen solo il 5%. Per le altre italiane, secondo Caressa la Juventus ha la stessa percentuale dell'Inter (60%), il Milan il 70% mentre il Napoli il 50%.