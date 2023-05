Champions, finale tra due squadre diverse. Inter e Milan ci provano con armi a basso costo

Non si vola alto solo con i soldi. Inter e Milan hanno seguito un’altra via, per scelta e per necessità: hanno seguito un progetto tecnico, un’idea finanziaria, una strategia di mercato. L’Inter ha puntato sull’esperienza: ha risparmiato sui cartellini arrivando in anticipo sugli svincolati (da Onana a Calhanoglu), potendosi permettere di essere più generosa sugli ingaggi. L’obiettivo per il prossimo anno è riequilibrare i due pesi: investire sui cartellini di giocatori più giovani con buste paga meno impegnative. Un percorso già intrapreso: l’anno scorso la quota stipendi toccava i 149 milioni lordi, quest’anno è scesa a 132 e nel prossimo si abbasserà ancora.