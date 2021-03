Champions League, Juve eliminata dal Porto: non basta il 3-2. Ok il Dortmund

I risultati delle gare di stasera: bianconeri eliminati dalla squadra di Conceicao

Ennesima delusione europea per la Juventus: la squadra di Andrea Pirlo non riesce infatti a completare la rimonta sul Porto di Sergio Conceicao ed esce per il secondo anno consecutivo agli ottavi di finale dalla Champions League. Apre le marcature Sergio Oliveira, ribaltato poi dalla doppietta di Chiesa. Ai supplementari però Oliveira segna ancora, stavolta su punizione: non basta il gol del 3-2 nel finale di Rabiot. Passa anche il Borussia Dortmund con uno straordinario Haaland: la doppietta di El Nesyri non è sufficiente al Siviglia.