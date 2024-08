Dopo aver sorteggiati gli accoppiamenti della nuova Champions League, la UEFA ha comunicato il calendario completo della competizione. Esordio durissimo per l'Inter, che scenderà in campo mercoledì 18 settembre alle ore 21 sul campo del Manchester City, nel remake della finale del 2023. L'ultima giornata, in programma mercoledì 29 gennaio, vedrà i nerazzurri di Simone Inzaghi di scena a San Siro contro il Monaco.