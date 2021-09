Champions League, Inter favorita contro il Real Madrid: le quote dei bookmakers

Le quote della sfida d'esordio della fase a gironi di Champions League tra Inter e Real Madrid: il pensiero dei bookmakers

Si apre il sipario sulla Champions League 2020-21, e l’Inter ritrova subito il Real Madrid, da cui lo scorso anno, sempre nella prima fase, è stata sconfitta due volte: nella sfida in programma mercoledì sera a San Siro, i nerazzurri possono contare sui favori del pronostico di Stanleybet.it, che offre il segno «1» a 2,38. Il «2», nonostante l'esto dei freschi precedenti, è più alto e si assesta sul 2,80. Più difficile ancora il pareggio a 3,50. Per i bookie sarà una sfida da Over 2.5, a 1,72, e da Goal (1,59).