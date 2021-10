Champions League, Inter unica squadra a tentare 14 tiri nel primo tempo in 2 gare

L'Inter è l'unica squadra che in questa Champions League ha tentato almeno 14 conclusioni nel primo tempo in due partite

E' la perla di Edin Dzeko che, all'intervallo, sta decidendo la gara di Champions League tra l'Inter e lo Sheriff Tiraspol. I nerazzurri stanno però dominando la gara e meriterebbero ben più di una rete di vantaggio. Intanto, però, come riporta Opta, la squadra di Simone Inzaghi ha un piccolo record nella competizione: "L'Inter è l'unica squadra che in questa Champions League ha tentato almeno 14 conclusioni nel primo tempo in due partite: stasera e contro il Real Madrid. Sprint".