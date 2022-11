Champions League, Milan agli ottavi. La Juve va in Europa League

Questa sera Milan e Juventus sono scese in campo per la sesta partita dei gironi della Champions League . La squadra di Pioli ha vinto quattro a zero contro il Salisburgo ed è quindi passata agli ottavi. Un obiettivo che la formazione rossonera non centrava dalla stagione 2013-2014. Nel gruppo dei rossoneri passa come primo classificato il Chelsea.

Sconfitta per i bianconeri in casa contro il PSG. La gara si è chiusa sul punteggio di due a uno per i francesi: al gol di Mbappé aveva risposto Bonucci, poi è arrivato il gol di Mendes. La formazione di Allegri giocherà in Europa League. Nello stesso girone il Benfica ha rifilato sei gol al Maccabi e per differenza reti, grazie all'ultimo gol della gara segnato da Joao Mario, passa agli ottavi come primo in classifica, mentre i parigini devono accontentarsi del secondo posto.