Champions League: Milan ancora ko col Chelsea. Joao Mario gela il PSG

Si sono disputate questa sera sei gare valide per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Ancora ko il Milan , sconfitto per 2-0 dal Chelsea: decisivi i gol di Jorginho su rigore (espulso Tomori nell’occasione) e Aubameyang.

Nel girone della Juventus, finisce 1-1 PSG-Benfica: Mbappé porta in vantaggio i francesi, poi l’ex Inter Joao Mario trova il gol del pareggio. Pari in extremis per il Real Madrid sul campo dello Shakhtar Donetsk. 1-1 anche tra Borussia Dortmund e Siviglia, così come tra Dinamo Zagabria e Salisburgo. Infine vittoria esterna del Lipsia sul campo del Celtic, finisce 2-0 per i tedeschi.