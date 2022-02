Champions League, i risultati: pari Juventus, al Chelsea non serve Lukaku

I bianconeri si fanno raggiungere dal Villarreal, mentre i Blues comandano e Tuchel lascia in panchina il belga

Altri due match d'andata degli ottavi di finale di Champions League terminati in questi minuti. La Juventus di Massimiliano Allegri non è andata oltre l'1-1 in casa del Villarreal, nonostante il gol siglato da Vlahovic al primo pallone toccato dopo un minuto nella massima competizione continentale. Di Parejo il gol meritato degli spagnoli.