Champions League, venerdì alle 12 il sorteggio dei quarti: tutto ciò che c’è da sapere

Venerdì alle ore 12 è in programma il sorteggio dei quarti di finale di Champions League: tutto ciò che c'è da sapere

Alessandro Cosattini

Il quadro delle "magnifiche otto" è ora completo: si sono chiusi gli ottavi di finale di Champions League e ora le squadre qualificate ai quarti attendono il sorteggio, in programma a Nyon venerdì 17 marzo alle 12.

L'Inter si è qualificata ai quarti di finale dopo aver eliminato il Porto: vittoria per 1-0 a San Siro e pareggio per 0-0 allo stadio do Dragão.

Queste le otto squadre qualificate ai quarti di finale: Inter, Napoli, Milan, Real Madrid, Bayern Monaco, Manchester City, Benfica, Chelsea.

LE POSSIBILI AVVERSARIE DELL'INTER AI QUARTI

- Bayern Monaco (GER)

- Benfica (POR)

- Chelsea (ENG)

- Milan (ITA)

- Manchester City (ENG)

- Real Madrid (ESP)

- Napoli (ITA)

REGOLAMENTO SORTEGGIO

Il sorteggio è aperto: non sono previste teste di serie e le squadre della stessa federazione possono essere sorteggiate contro. Inoltre, possono affrontarsi squadre che si sono già incontrate nella fase a gironi.

Sono previsti tre sorteggi: per i quarti di finale, per le semifinali e per determinare la squadra di casa pro forma in finale. Verrà quindi stabilito il tabellone della Champions League in stile tennistico: le squadre conosceranno dunque il proprio percorso eventuale in caso di passaggio del turno.

Milano è l'unica città con due squadre qualificate ai quarti di finale. Inter e Milan giocheranno le sfide in maniera alternata: una disputerà l'andata in casa, l'altra in trasferta. Nel caso in cui, nel momento del sorteggio, Inter e Milan verranno sorteggiate entrambe in casa o entrambe in trasferta per la gara di andata, sarà l'Inter a invertire l'ordine dei match.

CALENDARIO QUARTI DI FINALE

- Andata: 11-12 aprile 2023.

- Ritorno: 18-19 aprile 2023.

Le semifinali si disputano il 9/10 e 16/17 maggio, mentre la finale si gioca sabato 10 giugno a Istanbul.

(Fonte: Inter.it)