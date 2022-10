Champions, l’Inter balza avanti al Barcellona: le quote della qualificazione

Si chiude una due giorni di Champions League positiva per il calcio italiano con tre vittorie su quattro partite, tra cui spicca l’impresa del Napoli di Luciano Spalletti capace di sconfiggere per 1-6 l’Ajax in trasferta. Proprio la formazione partenopea, con 9 punti in tre gare e ben 13 gol segnati, è la più vicina alla vittoria del proprio raggruppamento in quota a 1,40 su Planetwin365 contro il 2,90 del Liverpool, ora distante tre punti da Di Lorenzo e compagni. Respira anche l’Inter di Simone Inzaghi dopo il successo di misura in casa contro il Barcellona: impossibile la vittoria nel proprio gruppo con il Bayern dato a 1,04, ma per il passaggio del turno i nerazzurri, offerti a 15, sono davanti ai catalani ora a 19.