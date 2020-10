Diritti tv Champions 2021-2024, nessuna offerta da parte della Rai

Era questa mattina il termine ultimo per le tv per presentare l’offerta per i diritti della Champions League 2021-2024. Radiocor cita fonti finanziare e sottolinea che Sky e Mediaset hanno presentato un’offerta, come sarebbe arrivata quella Amazon Prime e Dazn. A non fare offerte sarebbe stata la RAI che ha giudicato l’asta troppo impegnativa in un contesto storico ed economico molto particolare nel quale non ci sono certezze sui ricavi dell’azienda. La Rai si era aggiudicata in passato le partite in chiaro della Champions League poi passate a Mediaset.

(Fonte: Calcio e Finanza)