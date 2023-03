Condò: “L’Inter si ricordi che razza di partita ha giocato a Barcellona. In Serie A…”

Paolo Condò , su Skysport, prima della partita con il Porto ha parlato dell'Inter che deve affrontare una gara all'altezza negli ottavi di ritorno della Champions , dopo l'uno a zero dell'andata. «Deve essere la musica della CL a cambiare il rendimento avuto finora in trasferta. La squadra di Inzaghi deve ricordare che razza di partita è andata a giocare al Camp Nou. Era un pareggio ma rimane la più bella gara giocata in questa stagione. Bisogna appellarsi a quel ricordo e dal punto di vista della concentrazione non ho dubbi sul fatto che sia stata preparata al massimo. È una di quelle partite che si preparano da sole», ha sottolineato.

«Ho una mia teoria sul campionato. Il rendimento così deficitario nella zona Champions è perché da una parte c'è il Napoli che non si vede più neanche la targa e questo ti toglie lo stimolo di inseguirla. Dall'altro lato c'è la sparizione della Juve per via della penalizzazione ed è nata l'inconscia convinzione in molti giocatori che in un modo o nell'altro ci si possa arrivare», ha aggiunto il giornalista.