Marca – Champions, le avversarie del Real: “Inter non fa paura, è battibile. Ma…”

Domani a Nyon alle ore 12, ci sarà l'atteso sorteggio dei quarti di finale di Champions League . Alla vigilia il quotidiano spagnolo Marca analizza le possibili avversarie del Real Madrid. Da una scala di difficoltà da 1 a 10, l'Inter ha come punteggio 7 come Milan, Chelsea e Benfica.

"La squadra di Simone Inzaghi è seconda in Serie A. Non fanno nemmeno paura, tenendo conto che sono arrivati ai quarti di finale di Champions League. Lukaku, Lautaro e Dzeko danno molte opzioni in attacco, sono battibili, ma sempre in un contesto di immensa difficoltà chiaramente".