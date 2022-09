TS – Champions League, realismo Inter: ottavi difficili, Europa League rivalutata

In casa Inter c'è voglia di ripartire immediatamente dopo le sconfitte con il Milan in campionato e con il Bayern Monaco in Champions League. Tuttosport presenta un altro scenario: "Il calendario è disseminato di trappole (Toro a San Siro quindi doppia trasferta a Plzen e Udine) ma lo snodo che propone la stagione è già alquanto importante per le ambizioni del club in campionato (fondamentale fare 6 punti per restare attaccati al treno scudetto) e per assicurarsi, quanto meno, un posto in Europa League nella speranza che arrivi un assist dal Bayern col Barça per tenere viva la fiamma pure per la qualificazione agli ottavi di Champions.