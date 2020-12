Sta per scendere in campo l’Inter di Antonio Conte. Alle 21 il calcio d’inizio della gara in casa del Borussia Moenchengladbach, snodo fondamentale per il prosieguo del cammino europeo dei nerazzurri. Intanto, nell’altro match del girone disputato alle 18.55, lo Shakhtar ha battuto per 2-0 il Real Madrid. Gli ucraini hanno consolidato la loro posizione nel girone e attendono l’esito della gara di stasera. Le sentenze sono rimandate all’ultima giornata del girone.