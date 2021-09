Champions League, ecco la squadra della settimana: c’è Milan Skriniar

Il difensore nerazzurro premiato per la monumentale prestazione contro lo Shakhtar

Nell'opaca prova dell'Inter a Kiev in casa dello Shakhtar, un giocatore su tutti è stato di gran lunga il migliore in campo, Milan Skriniar. Il difensore nerazzurro si è reso protagonista di una gara monumentale, condita da un super intervento in scivolata sulla linea di porta che è valso quanto un gol. Skriniar è stato premiato dalla Uefa come MVP dell'incontro ed è stato inserito nella squadra della settimana.