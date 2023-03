Champions League, top11 della settimana: dominio Napoli, Inter con Calhanoglu

C'è anche Hakan Calhanoglu nella top11 dell'ultima settimana di partite di Champions League: il centrocampista turco è l'unico calciatore dell'Inter selezionato per questa speciale formazione, dominata dal Napoli che porta in dote ben 5 elementi (Di Lorenzo, Kim, Mario Rui, Zielinski e Osimhen).

Completano la squadra Diogo Costa in porta, Akanji in difesa, de Bruyne a centrocampo, Haaland e Benzema in attacco.