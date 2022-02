Guerra in Ucraina, l’UEFA convoca riunione straordinaria del Comitato Esecutivo

La finale di CL è in programma il 28 maggio a San Pietroburgo: l'organizzazione si riunisce per capire il da farsi

"A seguito dell'evoluzione della situazione tra Russia e Ucraina, il presidente UEFA ha convocato una riunione straordinaria del Comitato Esecutivo. Incontro previsto per le 10 di venerdì 25 febbraio, al fine di valutare la situazione e prendere tutte le decisioni necessarie". Il presidente Ceferin convoca un'assemblea straordinaria dopo che la Russia ha iniziato per il bombardamento sull'Ucraina. La finale di Champions del 28 maggio è in programma a San Pietroburgo e fino a qualche ora fa, l'UEFA non aveva preso alcuna decisione in merito.