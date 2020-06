Inter, con il Parma nuova chance per Godin: Conte prepara una novità sulla sua posizione

Nuova chance per Diego Godin: contro il Parma, complice la squalifica di Milan Skriniar, il difensore uruguaiano tornerà in campo. Così scrive Tuttosport:

“Con tutto il rispetto per il modesto Ludogorets, Diego Godin non gioca una gara da titolare dal 16 febbraio, Lazio-Inter 2-1. Antonio Conte ha lasciato il veterano uruguaiano in panchina contro Juventus (prima della sosta), Sampdoria e Sassuolo, mentre a Napoli in Coppa Italia – dove comunque non avrebbe giocato -, era assente perché reduce da un problema muscolare“.

NOVITA’ – “Conte – pure lui squalificato – ripresenterà al centro De Vrij, ma poi potrebbe cambiare i due alfieri ai suoi lati: Bastoni, infatti, ha giocato tutte le gare, non è al top e potrebbe tirare il fiato. A quel punto troverebbero spazio D’Ambrosio e appunto Godin, con l’uruguaiano schierato però a sinistra, come in entrambe le gare di Europa League con il Ludogorets. Una scelta tattica e anche di contenimento difensivo, visto che da quella parte dovrebbe affrontare Kulusevski, abile tecnicamente e forte fisicamente, ma meno rapido e veloce di Gervinho, che invece verrebbe preso in consegna da D’Ambrosio“.