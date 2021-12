Cagliari, contro l’Inter possibile chance da titolare per l’ex Godin

Il difensore uruguaiano, per una stagione in forza ai nerazzurri, potrebbe scendere in campo dal primo minuto

Fabio Alampi

Andrà in scena domani sera a San Siro la sfida tra Inter e Cagliari. Tanti gli ex di giornata, a cominciare dal tecnico rossoblu Mazzarri. Un altro, Godin, potrebbe ritrovare una maglia da titolare a più di un mese dall'ultima volta: così scrive La Nuova Sardegna.