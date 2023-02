Chawinga e Pandini non bastano: Inter Women KO contro la capolista Roma

L'Inter Women perde 3-2 contro la Roma e resta in quarta posizione a 32 punti, a -13 dalle giallorosse che veleggiano in vetta alla classifica

L'Inter Women perde 3-2 contro la Roma e resta in quarta posizione a 32 punti, a -13 dalle giallorosse che veleggiano in vetta alla classifica. La Roma passa in vantaggio al 25' con Glionna e raddoppia al 33' con Andressa. L'Inter accorcia le distanze ad inizio ripresa con Chawinga ma Greggi al 70' riporta a due i gol di divario tra le squadre. La rete di Pandini al 72' riaccende le speranze delle nerazzurre che però non riescono a cogliere il pareggio.